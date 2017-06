Villingen-Schwenningen Sinfonische Highlights

Als einer der größten Tastenbändiger warf Liszt alles in sein Klavierkonzert hinein, was an Technik und Kondition ihm, dem Uraufführenden, und sämtlich folgenden Solisten zuzumuten sein sollte. Dennoch ist es keine Selbstinszenierung, sondern ein austarierter Balanceakt zwischen Orchester und Klavier und – in diesem Fall zwischen den Symphonikern und der jungen Spitzeninterpretin Mariangela Vacatello.

Sie stammt aus Neapel, und als Tochter eines Klavierstimmers und einer Klavierlehrerin war ihr die Karriere schon in die Wiege gelegt. Wettbewerbserfolge beim Busoni- Wettbewerb in Bozen oder beim Concours Musical Reine Elisabeth in Brüssel öffneten Mariangela Vacatello die Türen zu den großen Konzertsälen. Daniel Boico wurde in Israel geboren und wuchs in Paris und in den USA auf. Sein Dirigierstudium absolvierte er am St. Petersburger Konservatorium. 2009 wurde er Assistant Conductor der New Yorker Philharmoniker und leitete bis 2011 die seit Leonard Bernstein legendären Young People’s Concerts des Orchesters. Mittlerweile hat Daniel Boico unzählige Orchester dirigiert, darunter die Moskauer Philharmoniker, das Chicago Symphony Orchestra und das Royal Philharmonic Orchestra London.

Karten für das Meisterkonzert gibt es im Vorverkauf für 39, 35 und 26 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und unter www.villingen-schwenningen.de.