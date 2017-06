Villingen-Schwenningen Sind sie das perfekte Paar?

Obwohl Katrin als die Laute in der Beziehung gilt, verschwindet Markus nicht in ihrem Schatten. Er kann genauso Initiative zeigen! Das bewies er beim ersten Date mit seiner Katrin. Diese fragte ihn gewohnt energiegeladen, ob er ihr bei einem Hindernislauf zuschauen möchte. Pustekuchen! Der Anästhesist erwiderte: "Zugucken geht gar nicht, ich mache mit!" Und auch jetzt machen sie wieder gemeinsame Sache, zu sehen am Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr beim "Paarduell" im ersten Programm.