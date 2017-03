Villingen-Schwenningen Sind die Hobbygärtner noch zu retten?

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungs-punkt "Wahl des/r ersten Vorsitzenden" soll dann vom Verein abgewendet werden, was am Versammlungsabend als Drohkulisse aufgebaut wurde. Finde sich im Juni keine Führungskraft, werde er dem Registergericht seinen Rücktritt mitteilen und man werde dann womöglich einen Vorsitzenden "vor die Nase gesetzt" bekommen, der zudem Geld koste, sagte Decker, der bis dahin den Verein nur verwalten wird, "ich organisiere keinen Gartenhock, keinen Ausflug, einmal muss Schluss sein".

Mehr Glück bei der Suche nach einer Nachfolge hatte Kassier Heinrich Zimmermann, der schon ankündigte, Villingen in zwei Jahren zu verlassen. Er ließ sich für diese Zeit wiederwählen, hat nun aber mit Sofia Albin eine zweite Kassiererin an der Seite, die er einlernen wird. Problemlos auch die Wahl der Beisitzer: Ingo Kieper, August Bäuerle, Anton Weber, Roland Haug und – ganz neu – Sabine Maikowski bekamen alle Stimmen. In seinem Jahresbericht hatten Rolf Decker und Schriftführer Gerhard Schleinzer zuvor auf ein reges Vereinsjahr zurückgeblickt mit etlichen Gemeinschaftsaktivitäten. 105 aktive, 24 passive Mitglieder sowie acht Anwärter auf ein Gartengrundstück zählt der Verein und die "Anlage kann sich sehen lassen". Decker mahnte einen pfleglicheren Umgang mit dem Gemeinschaftshäcksler an und teilte die Kritik in einem lediglich mit "mehrere Unterpächter" unterzeichneten Schreiben an den Gärtnern, die wiederholt die Gartenordnung nicht beachten. Motorbetriebenes Mähen zur Mittagszeit und am Wochenende, Radiobeschallung auch der Nachbarn und rauchreiches Grillen seien immer wieder ein Ärgernis. erhitzt die Gemüter. August Bäuerle bot sich an, künftig sofort einzuschreiten und die Missetäter anzusprechen. Seit zehn Jahren Mitglied sind Iwan und Natalie Suchaparow und Bernd Armbruster, seit 15 Jahren Tatjana und Johann Schmidt. Die "Goldene Schaufel" für 20-jährige Mitgliedschaft erhielt Melanie Armbruster. Vor 25 Jahren traten Giuseppe und Domenica Gulli den Warenbachgärtnern bei sowie Annemarie Schleinzer. Seit 30 Jahren ist Maria Beck im Verein. Jürgen Bäuerle wurde vor 35 Jahren Mitglied und seit 40 Jahren ist Gerhard Perez Vereinsmitglied.