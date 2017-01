Villingen-Schwenningen Sind die Brandwachen notwendig?

An Sinn und Zweck der Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen von Vereinen haben manche Stadträte gestern ihre Zweifel geäußert. Muss das sein? Die SPD regte an, Vereine in den kleinen Stadtbezirken, die für ihre Hallenveranstaltungen eine solche Brandschutzwache benötigen, als Wiedergutmachung den jährlichen Zuschuss um 100 Euro zu erhöhen. Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern hingegen hat sich "ringsum", etwa in Rottweil, umgehört und festgestellt: "Da gibt es keine Brandwachen", er regte deshalb an, auf diese Brandwachen generell zu verzichten, es sei denn, bei der Veranstaltung komme Pyrotechnik zum Einsatz. Eine Debatte, in der das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen sein dürfte.

Der Kultur- und Verwaltungsausschuss schloss sich den Empfehlungsbeschlüssen an, die der Technische Ausschuss am Abend zuvor auf Antrag der CDU in der Haushaltsplanberatung getroffen hatte. Darunter: Die Sanierung der Toilettenanlage der Bertholdschule für 100 000 Euro wollen die Räte schon 2017 umsetzen. Und eine Planungsrate in Höhe von 20 000 Euro für die Beleuchtung des Fußwegs zwischen Zollhaus und Schwenningen sollen ebenfalls Eingang in die Etatplanung finden.