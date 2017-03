VS-Villingen. Simon Borer, Gitarrist der international erfolreichen Schweizer Formation Pablo Nouvelle, ist mit seinem Soloprojekt "Long Tall Jefferson" unterwegs und macht damit am Samstag, 18. März, 20.30 Uhr, im Rahmen seiner Deutschland/Schweiz-Tournee im Villinger Café Limba in der Villinger Schlösslegasse 5 Halt. "Und weil es wahrscheinlich ruhiger und gemütlicher wird, macht das Limba daraus ein Nichtraucherkonzert", so der Veranstalter.