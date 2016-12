Villingen-Schwenningen Signierte Hörspiel-CDs gibt es heute Abend im Eisstadion

Rechtzeitig vor Weihnachten ist die erste Hörbuch-CD der beiden bekannten VS-Krimi-Autoren erschienen. In "Strafzeit", dem ersten Fall der Kult-Reihe um den Detektiv Hubertus Hummel, geht es um einen Mord in der Schwenninger Helios Arena während eines Eishockeyspiels der Wild Wings. Für das Hörbuch mit Hörspielcharakter haben nicht nur die Autoren als Rollensprecher fungiert, sondern auch Wild Wings-Stürmer Will Acton, der den fiktiven SERC-Stürmer Kirk Willy eingesprochen hat. Abgerundet wird das Ganze von atmosphärischen Einspielern beispielsweise aus der Helios Arena, von musikalischen Einlagen der Dörr-Brüder sowie durch den renommierten Hörbuch-Sprecher Ulrich Blöcher.

Am heutigen Mittwoch sind Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer vor dem DEL-Spiel gegen die Eisbären Berlin (19.30 Uhr) ab 19 Uhr auf dem Wild-Wings-Weihnachtsmarkt an der Fan-Shop-Hütte. Dort werden die beiden auch in der ersten Drittelpause die Doppel-CDs signieren. Exklusiv gibt es dort die Exemplare auch von SERC-Star Will Acton signiert. Nach dem Spiel wird das Autorenduo auch im VIP-Bereich sein und die CDs dort gemeinsam mit Will Acton signieren. Die Dopppel-CD kostet 14,99 Euro und ist im Online-Shop der Wild Wings erhältlich.