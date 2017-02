Villingen-Schwenningen Sieger darf sich auf satten Gewinn freuen

Jetzt ist es an der Zeit sich zu bewerben, und sich damit die Chance auf einen VSMC Award zu sichern. Nur noch bis diesen Freitag, 24. Februar, läuft die Bewerbungsfrist, und es gilt das Datum des Poststempels, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zum 18. VS Music Contest gibt es einige Neuigkeiten: Die Shows werden ins Café verlegt. Somit soll eine kleine aber feine familiäre Clubatmosphäre geschaffen werden. Dafür wurde das Café mit neuester Technik aufgerüstet, und auch die Räume wurden umgestaltet. Für das Publikum spielen, wie üblich, drei Bands pro Abend im Wettbewerb. Aus insgesamt neun Teilnehmerbands werden nach allen Vorentscheidungen die drei Finalteilnehmer von der Jury und per Online-Voting nominiert.

Für den VS Music Contest bewerben können sich alle Musiker/Bands, die die ihren musikalischen Schwerpunkt im Rock und Pop oder verwandten Musikstilen haben. Es ist wichtig, dass die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Das heißt, dass neben einem beschrifteten Demo, ein ausgefüllter Bewerbungsbogen genauso dazu gehören wie gute Bandfotos und eine aussagekräftige Beschreibung der Band. Die Wild Card, die es seit 2004 gibt, wird auch in diesem Jahr wieder an drei Bands aus der Region vergeben. Außerdem gibt es auch wieder den Cosmic Award, der unter allen teilnehmenden Bands vergeben werden kann. Gesponsert wird dieser wieder von Cosmic-Sound Musikstudio und ist dotiert mit einem dreitägigen Studioaufenthalt inklusiv professioneller Betreuung und der Erstellung eines Masters beziehungsweise einer kompletten Titelproduktion.