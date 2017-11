Villingen-Schwenningen Siedlerchor ein wichtiger Kulturträger

Donaueschingen. Gleich vier Chöre umfasste die Schar der musikalischen Gratulanten beim gut besuchten Jubiläumskonzert des Siedlerchores. "60 Jahre und kein bisschen leise", umschrieb der Vorsitzende Hans Hauger seinen Siedlerchor, der vor nunmehr sechs Jahrzehnten mit damals zwölf Sängern zur Unterhaltung vereinlicher Veranstaltungen gegründet wurde.

Längst ist der Chor zu einem wichtigen Kulturträger der Stadt geworden, was Bürgermeister Bernhard Kaiser in seiner Laudatio gebührend zu würdigen wusste. Neben ihm sah man unter anderem auch Ex-Oberbürgermeister Bernhard Everke, Ex-Landtagsabgeordneter Franz Schuhmacher und Ehrenbürger Hansjürgen Bühler unter den Gästen, die mit dem Besuch der Konzertes ihre Verbundenheit zum Siedlerchor unter Beweis stellten. Kaiser überbrachte denn auch die Glückwünsche der Stadt und erinnerte dabei an das Gründungsjahr 1957, in dem im Osten die Produktion des Trabi anlief, den es entgegen dem Siedlerchor längst nicht mehr gäbe.

Im Namen des Landesverbandes der Siedler überbrachte Ernst Granzow aus Geisingen dessen Glückwünsche, ehe der Siedlerchor zum gesanglichen Teil des Konzertabends überleitete. Musikalisch in Erinnerung an die Zeit der Chorgründung schwelgen durften die Zuhörer bei Schlagern der 1960er-Jahre. "Marina", "Heimweh" und "Marmor, Stein und Eisen bricht" waren nur einige der bejubelten und von Birgit Mundweiler temperamentvoll dirigierten und von Bernhard Blenkle und seiner Gattin am Klavier begleiteten Ohrwürmer.