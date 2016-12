Die Siedlergemeinschaft Ifängle bekam bei Ihrer Weihnachtsfeier im vollen Saal der St. Bruder-Klaus-Kirche Besuch vom Nikolaus. Die Augen der vielen Kinder leuchteten vor Freude und Spannung, doch nur wenige trauten sich ein Gedicht oder ein Lied vorzutragen. Ob das wohl an der Anwesenheit des Knecht Ruprechts mit seiner großen Rute lag, weiß man nicht. Sie gelobten aber für das nächste Mal Besserung, und so bekamen alle eine Tüte mit vielen Leckereien. Außerdem überreichte der Vorsitzende Harald Stadler 402 Euro an Paul Mäder vom Förderverein der Feldner Mühle. Dieser dankte für den Erlös des Martinssingens und betonte, wie sehr der Verein auf Spenden angewiesen ist, um den Aufenthalt von jungen Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Foto: Verein