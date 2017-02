Villingen-Schwenningen Siebtklässler besuchen Partnerstadt Pontarlier

All diese Fragen konnte eine bunt gemischte Gruppe der Klassenstufe 7 des Gymnasiums am Deutenberg in der vergangenen Woche erfahren: Etwa bei einem Empfang durch die französischen Schüler, bei einer Stadtführung, während der es so einiges zu entdecken gab, oder beim gemeinsamen Schulbesuch.

Vieles ist zwar ähnlich wie in Deutschland, doch ist den entdeckungsfreudigen Siebtklässlern auch der ein oder andere Unterschied aufgefallen. Da gibt es zum Beispiel die längeren Schulzeiten, das morgendliche Treffen aller Schüler und Lehrer im Schulhof und die vielen Speisegänge beim Abendessen in den Familien. Ein gemeinsamer Nachmittag beim Bowling war für alle ein unvergesslicher Moment, bei dem in deutsch-französischen Teams kräftig die Kugeln rollten, mutig französisch gesprochen und erste Freundschaften geknüpft wurden.

Nach drei spannenden Tagen freuen sich die Schüler auf den Gegenbesuch ihrer neuen französischen Freunde im März.