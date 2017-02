Nach intensiven Monaten der Vorbereitung haben sieben Schüler der Villinger Musikschule ­Musik im Zentrum erfolgreich an den Regionalwettbewerben Jugend musiziert in Schramberg und Friedrichshafen teilgenommen. Michael Hergenröder erhielt am Klavier einen zweiten Preis. Das Violin­quartett mit Mikoto Komatsu, Amelie ­Hebsacker, Lina Eckholdt und Giulia Haas freute sich über einen einen Preis sowie eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Heidenheim auf der Ostalb. Ebenfalls eine Weiterleitung erspielte sich bei dem Wettbewerb der Cellist Felix ­Brunnenkant. Mit seiner Partnerin Josephine Kempf ­(Violine) aus Überlingen erreichte der junge Musiker einen ersten Preis mit sehr guten 25 Punkten. Foto: Musikschule