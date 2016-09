Villingen-Schwenningen Sie wollen ihr Wissen weitergeben

In Äthiopien fand er nicht nur sehr große Hitze, sondern auch Defizite bei den Produktionsbedingungen. So fiel der Strom stundenlang aus und das Internet funktionierte nicht immer. Dort half Müller einer Firma, die Bettwäsche im großen Stil herstellen möchte, bei der Verbesserung der technischen Werte der erzeugten Garne. "Das macht mir sehr viel Spaß", sagt der Ingenieur, der auch in Zukunft noch einige Auslandseinsätze vor sich hat. Die nächsten wohl wieder in China.

Der Senior-Experten-Service (SES) ist eine Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit und eine der größten Ehrenamtsorganisationen für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Der Service vermittelt diese seit 30 Jahren an Unternehmen im Ausland, die entsprechende Anfragen stellen. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagt Klaus-Peter Wilcke vom SES-Büro Stuttgart. 12 000 Experten sind insgesamt tätig, 2000 in Baden-Württemberg. 30 von ihnen trafen sich gestern zum Erfahrungsaustausch in der IHK-Akademie Villingen. Vom Auslandseinsatz hat sich der Schwerpunkt mittlerweile auch ins Inland verlagert. Die Experten stärken Schüler und Auszubildende sowie Flüchtlinge bei der Berufsqualifizierung. Wie zum Beispiel Karl-Heinz Neutzler. Der Speditionskaufmann war 35 Jahre im Großhandel tätig. Jetzt unterstützt er minderjährige Flüchtlinge in Vorbereitungsklassen an der Hotelfachschule. "Ich möchte mein Wissen weitergeben", sagt der 68-Jährige, der 35 Jahre Prüfer der IHK war. Allerdings sind es vor allem Deutschkenntnisse, die Neutzler den Flüchtlingen vermittelt, damit sie ihre Berufsausbildung beginnen können. Mit Erfolg: Zwei Drittel der Schüler einer Vorbereitungsklasse schafften die Prüfung, bei der anderen Klasse war es immerhin ein Drittel. "Der Rest schafft es in diesem Jahr", ist Neutzler überzeugt. Auch Lehrlingen hilft er bei der Bewältigung der Anforderungen. "Es macht Spaß, obwohl es manchmal Probleme gibt", sagt er. Neutzler erhält Kilometergeld und eine symbolische Aufwandsentschädigung.

Drei Schüler betreut Senior Experte Giuseppe Attila Mauri aus Villingen momentan. Der 72-jährige Kernphysiker, der als Informatiker tätig war, ist seit 2008 als Senior-Experte tätig. Momentan hilft er einem 30-Jährigen aus Polen, seine Ausbildung als Verfahrensmechaniker abzuschließen. "Treffunkt ist meist die Bibliothek in Schwenningen, dort ist es ruhig und man kann etwas kopieren."

Obwohl Mauri nicht polnisch spricht und der Auszubildende wenig Deutschkenntnisse hatte, gelang es, ihm Sprach- und Fachkenntnisse zu vermitteln.

Mit Nachhilfeunterricht in Mathematik und Physik ist der Betreute inzwischen auf einem zufriedenstellenden Notenschnitt angekommen. Mauri ist überzeugt, dass er die Prüfung schaffen wird. "Ich kenne keine schönere Aufgabe", sagt der gebürtige Italiener, der seit 25 Jahren in Villingen lebt. Er hat schon viele Auszubildende begleitet.

Weitere Informationen: www.ses-bonn ses@ses-buero-stuttgart.de