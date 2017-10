Villingen-Schwenningen "Sie werden jetzt ins Schuldnerverzeichnis eingetragen"

"Wie viel Bargeld haben Sie da?" – "Nur drei Euro". "Wie viel Geld ist auf Ihrem Konto?" – "Drei Euro." "Unterstützt Sie das Jobcenter?" – "Nein." "Aber wie finanzieren sie sich dann?" – "Meine Mutter zahlt die Miete." Ein zweifelnder Blick der Gerichtsvollzieherin trifft die Augen der Schuldnerin: "Ihre Mutter zahlt die Miete für ihre eigene Wohnung und zusätzlich für Sie?" – schüchternes Nicken, während der Junge, von der Mutter ignoriert, die Wohnung mit einer Begleitperson verlässt und der Kinderkanal weitersendet.

"Ist der Ring aus Gold? Wie viel Karat hat er?" "Bekommen Sie Geld vom Vater ihres Kindes?" – "Nein. Er ist in der JVA", offenbar ein Freigänger, der im Gefängnis nächtigen muss. Das Zimmer, in dem die Gerichtsvollzieherin diese Fragen stellt, bietet einen eigenwilligen Anblick.

Auf dem Schrank stehen in Brusthöhe Orchideen, die nicht blühen; in der Ecke dahinter liegen Spiele wild zusammengefegt auf dem Boden, Figuren, Karten und Würfel sind nicht einsortiert; verstreut auf der Lehne des ausgeklappten Sofas liegt ein Sammelsurium von pinken, giftgrünen und blauen Stofftieren, auf der Armlehne stapelt sich die Wäsche und im Terrarium nagt eine Schildkröte unüberhörbar an einem saftig-grünen Salatblatt, während daneben jede Antwort der Schuldnerin in der "Vermögensauskunft" dokumentiert wird. Und über all dem lastet eine schwere Glocke mit aufdringlichem Alkoholgeruch. Die Schuldnerin kümmert sich um diese Umstände nicht.

"Eine Kopie des Haftbefehls lasse ich Ihnen als Andenken da", sagt die Gerichtsvollzieherin und meint es kein bisschen ironisch. "Sie werden jetzt ins Schuldnerverzeichnis eingetragen", so wendet sie sich zur Schuldnerin, um ihr einen Wimpernschlag später "einen schönen Tag" zu wünschen.

"Ich vermute, dass sie nachts arbeitet", kommentiert sie und meint offener: Womöglich habe die Schuldnerin Sex gegen Geld. Kinder treffe die Gerichtsvollzieherin im Außendienst häufig an. Sie schätzt: In etwa der Hälfte aller Fälle sind Minderjährige im Spiel. "Manchen Eltern ist die Situation, in der ihre Kinder aufwachsen, einfach egal."

Hin und wieder komme es sogar vor, dass Eltern Waren im Internet auf den Namen ihres minderjährigen Nachwuchses bestellen. Diese seien zwar nicht strafmündig, doch ins Schuldnerverzeichnis werden sie trotzdem eingetragen. "Manche sitzen schon als Kind auf einem Schuldenberg, obwohl sie nichts dafür können." Werden sie es schaffen, jemals einen Cent zurückzuzahlen?

Hundegestank wabert durch die Wohnung

Nicht nur arme Kinder sind für die Gerichtsvollzieherin Alltag, sondern auch überschuldete Rentner. Ein altes Ehepaar erwartet sie schon.

"Fühlen Sie sich wie zu Hause", tönt es einladend. Den Hund hat die Frau schon weggesperrt. "Der hat nur 75 Kilo", scherzt sie über den riesigen belgischen Schäferhund, vor dem sich viele Menschen fürchteten.

Der Vierbeiner ist zwar nicht zu sehen, doch sein Gestank wabert durch die komplette Drei-Zimmer-Wohnung. "Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Wind", steht auf dem Holzstück an der Tür zum Wohnzimmer.

Gegenüber vom Sofa steht ein Regal, auf dem eine Menge Bücher einsortiert sind. Da steht etwa die schriftliche Fassung von "Schindlers Liste", der Bestseller "Die Päpstin" oder Karl Mays Reise in den wilden Westen, beschrieben in "Winnetou 4", versprengt dazwischen die sagenhaften Märchenlandschaften des Herr-Der-Ringe-Autors Tolkien. Im unteren Regalteil starren geschnitzte Holzfiguren in den Raum: Sie sollen die "Massai" darstellen, ein namibisches Eingeborenen-Volk.

"Wenn man nur das Geld hätte zu reisen", seufzt die Rentnerin wehmütig. Nur über Buchseiten reist sie in ferne Länder, die sie mit eigenen Augen nie sehen wird. "Wenn Miete und Telefon weg sind, bleibt nicht viel", erklärt die Frau stehend, während ihr Mann schweigend auf dem Ecksofa der Gerichtsvollzieherin gegenüber sitzt. Das Ehepaar hat die spärliche Rente des Mannes und Geld aus einem Teilzeitjob der Frau. "Im nächsten Monat sind wir bei der Schuldnerberatung", sagt sie.

Die Gerichtsvollzieherin stellt – so heißt es im Amtsdeutsch – die "erfolglose Pfändung" fest. Übersetzt: Es gibt keine wertvollen Gegenstände, die zu pfänden sich lohne. Und die auf Flohmärkten zusammengeklaubte Literatursammlung habe ohnehin keinen materiellen Wert. Das Rentnerpaar verspricht, den Anwalt des Gläubigers zu kontaktieren. Eine erste Rate von 20 oder 25 Euro, wäre vielleicht möglich – doch letztlich ist das bei mehreren Tausend Euro Schulden nichts als ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.

Die Tür zur Wohnung fällt in die Klinke. Endlich aufatmen im Treppenhaus. Den Hundegestank nimmt das Ehepaar offenbar selbst nicht mehr wahr. Die Gerichtsvollzieherin sagt trocken: "Das ist bei Leuten, die Tiere haben oft so."

Wenigstens hat die Gerichtsvollzieherin sie angetroffen. Wenn sie sich in Zahlen ausdrücken sollte, seien es "85 Prozent" der Fälle, bei denen die Schuldner gar nicht erst da seien. "An diese Leute kommt man nicht ran", sagt sie bedauernd. Falls Gläubiger beim Amtsgericht einen Haftbefehl beantragt haben und der Schuldner sich weiterhin weigert oder zahlt, drohe ihm sogar Gefängnis.

Vielleicht ist der nächste Betroffene der Schuldenmühle schon entgangen? Die Tür öffnet seine Mutter, eine kleine Frau mit tiefen Augenringen und Kopftuch. Während ihr Sohn mit T-Shirt und kurzer Schlabberhose der Gerichtsvollzieherin seine Vermögensverhältnisse berichtet, wischt sie im Hintergrund unbekümmert Staub.

"Ich bin mit der Pfändung beauftragt. Gehört Ihnen etwas in der Wohnung?" – "Nein. Das habe ich gestern erledigt", beteuert er. Einen Tag zuvor habe er mit den Gläubigern Ratenzahlung vereinbart. Doch sicher ist sicher: "Wie viel verdienen Sie monatlich?" –­ Etwas über 1000 Euro netto. "Haben Sie ein Auto? Einen Roller? Ein Quad?" – "Nein". "Haben Sie Versicherungen?" – und wieder: "Nein".

"Falls er doch nicht gezahlt hat, besteht für Gläubiger die Möglichkeit, sein Konto oder seinen Lohn zu pfänden", erklärt die Gerichtsvollzieherin. Aufgefallen sind ihr die glasigen Augen des Schuldners. Hat er Drogen genommen? Oder hat er gegen halb elf am Vormittag erst ausgeschlafen?

Für offene Rechnungen gebe es viele Gründe. "Bei manchen liegt es an Überforderung, die haben ihre Finanzen nicht mehr im Blick. Bei anderen ist es Dreistigkeit, weil sie nicht zahlen wollen und wieder andere vergessen ihre Rechnungen einfach." Wichtig sei ihr, den Menschen Ratschläge zu geben, wie sie ihre Situation in den Griff bekommen. Die Schuldnerberatung sei etwa ein hilfreicher Anlaufpunkt.

Doch es gibt auch die beratungsresistenten Betroffenen: "Im März hatte ich nachts einen Anruf auf der Mailbox: ›Wenn Sie Faxen machen, mach’ ich Sie kalt‹", erzählt die Gerichtsvollzieherin. Immer mehr Probleme bereiteten die Reichsbürger. "Sie glauben, wir seien alle Privatpersonen und begehen Straftaten." Gleichzeitig bezögen sie Leistungen vom Jobcenter. "Das ist das, was mich an diesen Leuten so ärgert."

Ein Beruf, mit vielen Freiheiten

Dennoch liebt sie ihren Beruf: Weil sie anderen Menschen helfen und sehr selbstständig arbeiten kann. Kein Vorgesetzter begleitet sie zu ihren Terminen, sie hat niemanden "im Nacken sitzen", der Vorschriften macht.

Diese Freiheit schätzt sie­ – und selbst mit schwierigen Schuldnern lerne man mit der Zeit umzugehen.

Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen befasst sich jährlich mit rund 4300 Zwangsvollstreckungsverfahren. Dazu gehören unter anderem die Ausstellung von Haftbefehlen (1276 im Jahr 2016) und Pfändungsbeschlüssen (jährlich rund 2700). Das teilt die Pressestelle des Amtsgerichts auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit.

Auch Menschen, die ihre Miete nicht bezahlen, sind regelmäßig ein Thema im Amtsgericht. In den vergangenen fünf Jahren waren beim Amtsgericht insgesamt rund 1770 Verfahren wegen "Wohnungsmietsachen" anhängig. Dazu gehören Klagen auf Räumung, Begleichung von Mietforderungen und Kautionsrückzahlungen. Nur rund 460 Verfahren konnte mit einem Vergleich abgeschlossen werden.