Villingen-Schwenningen Sie lässt Märchen wahr werden

Sie nahm Unterricht in Sprachgestaltung und Atemtechniken und bildete sich selbst weiter. Sogar im Kloster verbrachte sie wochenweise ihre Zeit. Nebenbei entdeckte sie ein Hobby wieder, das seit ihrer Jugendzeit in ihr schlummerte: das Theaterspiel. Beherzt bewarb sie sich am Theater am Turm als Schauspielerin und absolvierte dort auch einen Workshop. Es dauerte eine Weile, aber ihre Rolle kam: in dem in einer luxuriösen Suchtklinik spielenden Drama "Limbo" gab sie im April 2015 ihr Debüt als flapsige "Lollo" mit Pudelmütze und Zahnlücke. Jetzt fügt die über 50-Jährige beide Leidenschaften zusammen: für das Kinderprogramm des Theaters am Turm wird sie ab dem 18. Dezember und an weiteren Sonntagen Märchen nicht nur erzählen, sondern auch spielen – als Ein-Personen-Stück.

Im "Schneewittchen" – dem dann "Aschenputtel" folgen wird und im nächsten Jahr auch "Kalif Storch" – verkörpert sie daher nicht nur die Hauptrolle, sondern ist zugleich die böse Schwiegermutter. Unterstützt von der TaT-Regisseurin Verena Müller-Möck hat sie die Inszenierung selbst entwickelt. Die Kombination aus ihrem pädagogischen Anliegen und künstlerischem Tun – "das ist meins", sagt sie aus tiefer Überzeugung. Märchen, vor allem die der Gebrüder Grimm, vermitteln Kindern trotz der stellenweisen Brutalitäten ein "gesundes Empfinden für das Gute und das Böse", findet Ulrike Dworschak.

Kinder projizieren Gehörtes auf das eigene Leben

Kinder projizieren das Gehörte auf ihr eigenes Leben und entscheiden sich auch dort für das Gute. Auch Erwachsenen signalisieren Märchen, dass das Leben nicht immer schön und voller Prüfungen, am Ende aber in Zufriedenheit zu schaffen sei. Dazu gehöre allerdings Mut, sagt Ulrike Dworschak und den legt sie mit ihrem neuen Märchenprojekt gerade selbst an den Tag.