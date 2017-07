Villingen-Schwenningen Sie fühlen sich als große Familie

Bewohnt wird das Gebäude von momentan 22 jungen, unbegleiteten Flüchtlingen, alle minderjährig und aus acht Nationen. Der Leiter der Einrichtung, Uwe Hüls, führte mit der AWO-Vorsitzenden Beate Schmidt-Kempe über das Gelände und durch das Gebäude. Sie zeigten laut SPD, was alles in Eigenregie mit den jungen Flüchtlingen renoviert und eingerichtet wurde. Im Außenbereich wurde ein Teich mit Brunnen installiert und ein großer Tisch zum Verweilen aufgestellt. Die Wohnbereiche sind unterteilt in vier Wohngruppen und einen großen Aufenthaltsraum. Hüls betonte, dass sie es, seit der Eröffnung im Februar 2016, geschafft hätten, sich als große Familie zu fühlen. So arbeiten an zwei Standorten 20 Mitarbeiter in den Einrichtungen. Sozialarbeiter, Erzieher und auch Psychologen sind in die Arbeit eingebunden. Gekocht wird selbstständig in der vorhandenen Küche, was in Zeiten des Ramadans manchmal zu Konflikten mit der Nachbarschaft führte. "Grundsätzlich hat man sich gut mit der Nachbarschaft arrangiert", sagte Schmitt-Kempe. "Diese bot sogar auch Möbel zur Einrichtung an. Wichtig ist es, den Jugendlichen zu zeigen, wie Deutschland funktioniert. Nur so ist eine gute Integration möglich." Nach einem abschließenden Billiardspiel, bei dem der Bundestagskandidat chancenlos war, wurde man freundlichst verabschiedet.