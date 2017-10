Villingen-Schwenningen Sie bringt Familie und Beruf gut unter einen Hut

Villingen-Schwenningen. Selbstverständlich ist das nicht. Die stellvertretende Leiterin des mit rund 700 Mitarbeitern größten städtischen Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Soziales (JUBIS) ist davon überzeugt, dass die Stadt mittlerweile ein ­"gutes und qualitativ hochwertiges Betreuungssystem für Kinder" bieten kann. Schließlich ist sie selbst dafür mitverantwortlich.

Netzwerk hilft weiter

Für Frauen in Führungspositionen reiche das aber nicht aus. "Man braucht außerdem ein familiäres Netzwerk", gibt die 41-Jährige zu. Glücklicherweise kann sie auf ein solches zurückgreifen. Was ihr generell noch fehle, sei die gesellschaftliche Akzeptanz einer Koordination von Beruf- und Familienzeiten. Warum nicht grundsätzlich um 17 Uhr einen "Cut" machen, Besprechungen und Sitzungen nicht in die Abendstunden verlegen und berufliche Strukturen so verändern, dass sie gut in Einklang mit familiären Rhythmen zu bringen sind? Am eigenen Arbeitsplatz kann Sabine Braun diese Vorteile genießen, sieht bei so manchem Arbeitgeber aber noch "viel Luft nach oben".