Villingen-Schwenningen Sie betreut die jüngsten Opfer sexueller Gewalt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit der Gewalt, die auf den Bildern zu sehen ist, ist sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich auch konfrontiert.

Für den Weißen Ring übernimmt die Villingerin nicht nur regelmäßig Präventionsprojekte, sondern auch die Betreuung von Opfern im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Es sind meist Kinder oder sogar Kleinkinder. "Eigentlich mache ich nichts anderes beim Weißen Ring", sagt die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin. Manches hat sie auch schockiert. Beispielsweise ein Kleinkind, das von seinem Vater höchstwahrscheinlich missbraucht oder misshandelt wurde. "Das ist erschütternd, wenn so ein kleiner Junge noch nicht sprechen kann", sagt Bichweiler, die vor acht Jahren Mitglied wurde. "Ich habe an mein eigenes Kind denken müssen, das genauso alt ist", erzählt sie. Solche Fälle nimmt die 27-Jährige dann gedanklich auch nach Hause mit. Mit dem Weißen Ring kam sie in Berührung als sie ihre Ausbildung im Büro des damaligen Opferanwaltes Siegfried Kauder machte.

Sexuelle Gewalt im Schwarzwald-Baar-Kreis sei auf dem Vormarsch, erklärte Jochen Link, Außenstellenleiter im Schwarzwald-Baar-Kreis, bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen der Opferschutzorganisation. "Es gibt vermehrt sexuelle Gewalt und sexuellen Missbrauch", bestätigt Felicitas Bichweiler. Das liegt aber unter anderem daran, dass das einstige Tabuthema sexueller Missbrauch seit einigen Jahren kein Tabu mehr ist. "Frauen, die das vor 20 Jahren erlebt haben, trauen sich, an die Öffentlichkeit zu gehen oder zur Polizei", weiß sie. Wie die junge Mutter, die nach der Geburt der ersten Tochter Kontakt zum Weissen Ring suchte und berichtete, dass sie von ihrem Stiefvater missbraucht worden sei. "Das wussten alle in der Familie. Ihre Oma stand hinter ihr. Aber die Mutter hat den Kontakt angebrochen." Zunehmend fühlte sich die junge Mutter von ihrer Familie unter Druck gesetzt. Nach der Geburt der zweiten Tochter, so erzählt Felicitas Bichweiler, habe die Frau den Kontakt zum Weißen Ring abgebrochen. "Ich rufe sie aber regelmäßig an". Bichweiler weiß, dass das Geschehen nicht verarbeitet ist. Die Frau, die Opfer ihres Stiefvaters wurde, leidet unter Panikattacken in Menschenansammlungen, wurde wie ihre Mutter auch geschlagen. "Bei ihren Kindern wird sich das nicht wiederholen, das weiß ich", meint Bichweilerr: "Aber ihr selbst muss geholfen werden."