Villingen-Schwenningen Sie befassen sich mit Gott und der Welt

Spektrum erweitert

Nach dem Krieg erweiterten sich die Schwerpunkte um Bildung, sportliche Betätigung und Geselligkeit, so wurde unter anderem Referenten zu bestimmten Themen eingeladen und die Frauenfasnet eingeführt. Wichtig waren immer die religiösen Zusammenkünfte, die ihren Höhepunkt in der alljährlichen Wallfahrt fanden. Regina Schienle rief die Zeit der 1982 beziehungsweise 1987 gegründeten Gesprächskreise junger Frauen in Erinnerung, die von Gertrud Neugart und Lisa Merk-Müller geleitet wurden und sich besonders mit Themen in dieser Lebens­phase befassten.

Mit der Versammlung 1990 wurde die Frauengemeinschaft St. Fidelis offiziell Mitglied im Zentralverband der katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd). Mit diesem Beitritt erweiterte sich das Bewusstsein der Frauen für neue Herausforderungen in Kirche, Politik und Gesellschaft.

Auch wenn die Pfarrgemeinden inzwischen wieder zu einer Seelsorgeeinheit gehören, sind die jeweiligen Frauengemeinschaften eigenständig geblieben. Die Angebote stehen jedoch allen ­Frauen offen, und manche Veranstaltungen werden gemeinsam durchgeführt. Mit einer bunten Mischung von religiösen Themen, Bildung, Ausflügen und Geselligkeit sollen die unterschiedlichen Interessen von Frauen jeglicher Altersstufe angesprochen werden, so dass auch Gäste stets willkommen sind.