Villingen-Schwenningen Sie agieren als Schaufenster des regionalen Geschehens

"Wir bringen schon unseren Studenten bei, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Presse ist", erzählte Michael Hampel von der Musikhochschule Trossingen. Er saß mit rund 20 anderen Kulturbegeisterten im Schwenninger Café Häring und hörte sich an, was Vertreter der Printmedien zum Thema "Begleitung des Kulturlebens in Villingen-Schwenningen durch regionale Medien" zu sagen hatten.

Der Freundeskreis Kultur hatte unter anderem Marcel Dorer vom Schwarzwälder Boten sowie Jürgen Dreher, Berthold Merkle und Klaus Peter Karger als Sprecher der anderen Medien zur Podiumsdiskussion eingeladen.

Diesen war es wichtig – im regen Austausch mit dem Publikum – die Bedeutung der Kultur für die Zeitung hervorzuheben, obgleich sie der Meinung des Publikums zufolge machmal zu wenig Platz im Blatt finden würde.