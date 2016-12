Villingen-Schwenningen Sicherheitsschleuse beim Handgranaten-Prozess

Die Handgranate, die in der Nacht auf den 29. Januar auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft in der Dattenbergstraße fiel, war seine. Jetzt stand der 29-jährige Mann aus Schwenningen zusammen mit zwei seiner Bekannten vor dem Amtsgericht in Villingen. Es ging um einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz beziehungsweise der Beihilfe dazu.

Nick F. war als Zeuge geladen. Er war schon Kronzeuge im Handgranatenprozess in Konstanz, bei dem der Machtkampf in der Security-Branche beherrschendes Thema war. Auch gestern wurde das Thema Sicherheit überraschend groß geschrieben: Eingangskontrolle mit Sicherheitsschleuse und Taschenkontrollen in der Niederen Straße in Villingen. Eigens dafür waren Polizisten, die schon in Konstanz für Sicherheit gesorgt hatten, nun auch hierher beordert worden. Man wollte offenbar kein Risiko eingehen in dem Prozess am Rande eines großen Ganzen: Denn nach wie vor wird im Umfeld einiger Security-Dienste ermittelt. Dabei rücken auch das Rotlichtmilieu der Doppelstadt und der gesuchte Rotlichtkönig Boki in den Fokus, der sich nach Bosnien abgesetzt hatte.

Doch am Donnerstag waren es ganz kleine Lichter, die vor Richter Christian Bäumler wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz beziehungsweise der Beihilfe dazu Platz nehmen mussten: Drei Männer aus Schwenningen, 23, 24 und 29 Jahre alt. Der älteste von ihnen hatte die Handgranate besessen und letztlich an Nick F. weitergegeben, und das kam so: Der Zweitjüngste von ihnen ist ein Zockerkollege von Nick F.. An einem Tag im Dezember 2015 hätten sie mal wieder zusammen Ballerspiele auf der X-Box gespielt, als Nick F. erwähnt habe, dass er gerne eine Handgranate hätte. Der 24-jährige erinnerte sich an seinen 29-jährigen Freund, dieser besitze welche. Ein anderer, gerade anwesender Freund, der 23-jährige Angeklagte, habe Nick F. schließlich zum Handgranatenbesitzer chauffiert. Nick F. und der 29-Jährige machten den Deal perfekt.