Villingen-Schwenningen Sicherheitskonzept für Fasnet steht

Entschieden trat Kubon den Befürchtungen entgegen, Reiter dürften nur noch mit einem Begleiter an der Seite am Umzug teilnehmen. Manche Städte hätten zwar die Auflage, nur am Zügel geführte Pferde zuzulassen. "Aber das haben wir nie im Sinn gehabt." Keine Begleitung sei heute jedoch nicht mehr zulässig. Nach Gesprächen mit Fachleuten habe sich eine Regelung herauskristallisiert, mit der alle leben könnten: jeweils vier Betreuer für eine Gruppe mit neun Reitern, die eingreifen können, falls Unruhe aufkommt. Dieser Kompromiss ist für Glück und ­Kubon ein Beispiel, wie die Stadt das Konzept umgesetzt habe: Zusammen mit den Vereinen habe die Verwaltung die ­Vorschläge des externen Beraters unter die Lupe genommen und auf die Verhältnisse in Villingen-Schwenningen angewandt.

Kein Verständnis hat Kubon, welch haltloser Kritik das Team des Bürgeramts um Ralf Glück in den vergangenen Wochen ausgesetzt gewesen sei, selbst heftige persönliche Angriffe habe der ­Amtsleiter einstecken müssen. Bei der Umsetzung dieser Anregungen sei die Stadt immer bestrebt gewesen, allen entgegenzukommen. Die Grenze sei erreicht, wenn es um Menschenleben gehe.

Die Vereine sind jedenfalls froh, einen gemeinsamen Weg eingeschlagen und einen Konsens gefunden zu haben. Für die Narrenzunft Schwenningen sei es eine Erleichterung, dass der Sicherheitsabstand beim Aufstellen des Narrenbaums geregelt ist, stellte denn Zunftmeister Martin Wittner fest. Das seien sinnvolle Bestimmungen. Und sie seien zeitnah realisierbar, erklärte sein Kollege Anselm Säger von der Villinger Narrozunft. "Es ist nichts dabei, bei dem wir Bauchweh haben müssten." Mit dem funktionsfähigen Konzept sei auch die Haftung für die Vereine geregelt. Eine tolle Sache sei es, dass die Seilabsperrungen entlang der Straßen wegfallen. "Jetzt müssen wir schauen, wie sich das in der Praxis entwickelt."

Überhaupt will die Stadt jetzt an der Fasnet beobachten, wie sich die Richtlinien bewähren. An das "Feintuning" gehe es dann nächstes Jahr, beschrieb Kubon das weitere Vorgehen. Denn für manche Probleme sei einfach kein Patentrezept vorhanden, beispielsweise, ob die Imbisswagen ihre Kunden in Richtung Straße oder zur Seite der Häuser hin bedienen. Warteschlangen gebe es nun mal in jedem Fall.