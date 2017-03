Villingen-Schwenningen Sicherheitskonzept: Es gibt keine Kritiker mehr

Auch Meik Gildner, Zunftmeister der Hexenzunft, kann nur loben. "Wir hatten keinerlei Probleme", sagt er. Die Hexen haben sogar – im vorauseilenden Gehorsam – die für das nächste Jahr als Muss angekündigte Funkverbindung zwischen Umzugsbegleitern und den Fahrerhäusern der Zugfahrzeuge schon einmal ausprobiert – mit positivem Ergebnis. "Das hat funktioniert", so Gildner.

Selbst Günther Reichenberger von den Glonkis, die vor allem bei ihrer Fasnetsuche am Bickentor aufgrund des Feuerwerks spürbare Sicherheitsverschärfungen hinnehmen mussten, beschwert sich im Rückblick nicht. "Wir haben uns die Umsetzung der Konzeptvorgaben schlimmer vorgestellt", sagt er. Man habe zwar mehr Ehrenamtliche als bisher benötigt, die als Ordner vorgegebene Sicherheitsabstände einzuhalten halfen und es wurden mehr Absperrgitter eingesetzt, deren Kosten, davon geht Reichenberger aus, von der Zuggesellschaft Villingen getragen werden. Dafür musste die Gilde dem vom hauptamtlichen Sicherheitheitsbeauftragten angenommenen "worst case", dem Ausfall sämtlicher Beleuchtung rund um das Bickentor, am Ende glücklicherweise doch nicht vorbeugen.

Von Seiten der städtischen Behörde wurde im Nachgang zwar ein nochmalige "Feinjustieren" angekündigt, aber alles in allem könne er über die Zusammenarbeit mit der Stadt in Sachen Sicherheit "nichts Negatives sagen", so Reichenberger. Das hatte er seinem Rat Jochen Munz mit dem Prolog zur Fasnetsuche überlassen, in dem der bissig festgestellt hatte: Am sichersten wäre es wohl, alle Menschen würden zu Hause bleiben.

Auch auf den Bühnen der Fastnachtsbälle und bei den Auftritten der Kneipenfastnachter war das Sicherheitskonzept ein Dauerbrenner, was ­Oberbürgermeister Rupert Kubon beim Katerempfang am Romäusturm zu dem Versprechen veranlasste, noch einmal nach "Schlupflöchern" zu suchen. Das tat er allerdings in gereimter Form und man hatte ihm dazu einen Bauhelm verpasst.

Wie ernst eine erneute kritische Prüfung des Sicherheitskonzeptes gemeint war, bleibt daher abzuwarten. Die vielen grünen Schilder innerhalb der Villinger Stadtmauer, die im Ernstfall den Weg nach "draußen" weisen sollten, waren nach Meinung vieler auf jeden Fall völlig überflüssig. Die zur Wand gedrehten Würstchen- und Süßigkeitenbuden störten hingegen allenfalls die Verkäufer, die das Umzugsgeschehen nicht mehr mitbekamen.

Nach Meinung Anselm Sägers von der Narrozunft sei das Thema Sicherheitskonzept im Vorfeld hochgekocht worden, geblieben sei "viel Rauch um nichts".

Die Stadt habe versucht, mit Augenmaß vorzugehen und die Vereine nicht zu behindern, sagt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. "Es hat alles gut geklappt", lautet ihr Fazit, womit sie auf der Linie der Vereine liegt. Freilich gebe es eine Überprüfung, dabei handele es sich um Detailfragen.