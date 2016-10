Villingen-Schwenningen Sicherheit im Blick

Elektromechanisch auf fast die doppelte Breite ausgefahren, beherbergt das ungewöhnliche Mobil ein Schulungszentrum für Arbeitssicherheit mit Demonstrationslabor und Multimedia-Kino. Unter dem Motto "Gefahr erkennen – Gesundheitsschäden vermeiden" war die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) vor Ort, um mit rund 100 Mitarbeitern – Auszubildende, Monteure und Meister – der Energie- und Wasserversorgung die Unfall- und Gesundheitsgefahren der Arbeit zu analysieren und Wege für die weitere Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu besprechen.

Martin Hauger, Sachgebietsleiter Netz Betrieb bei der SVS, erklärt zu der Aktion: "Technisch und organisatorisch wird bei uns alles gegen Arbeitsunfälle und Gesundheitsgefahren getan."

Die Fachleute der Berufsgenossenschaft diskutierten mit den Mitarbeitern in kleinen Gruppen an Hand von Videos sowohl gefährliches als auch vorbildliches Verhalten bei der Arbeit zum Beispiel in Gruben und Gräben, auf Dächern und Masten, an Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen. Sie informierten dabei auch über die richtige Anwendung der jeweils notwendigen persönlichen Schutzausrüstung.