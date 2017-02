Villingen-Schwenningen Sicherheit für Kater wichtig

VS-Villingen. Die Sicherheit der Villinger Fasnet war bei der veranstaltenden Katzenmusik und den Rietvögeln unübersehbar das Thema.

Der Romäusturm war vor lauter grünen "Exit"-Schilder kaum zu erkennen und Oberbürgermeister Rupert Kubon wurde – ebenfalls aus Sicherheitsgründen – nicht in der offenen Kutsche heranchauffiert, sondern musste auf einem abgesperrten und von etlichen Rietpolizisten eskortierten Leiterwagen Platz nehmen. Was diesen gehörig fuchste und so versprach er, zusammen mit Ordnungsamtsleiter Ralf Glück das neue Sicherheitskonzept auf "Schlupflöcher" hin zu überprüfen.

Sowohl Generalfeldmarschall Dominik Schaaf (Katzenmusik) als auch Rietbürgermeister Klaus Paulus (Rietvögel) – natürlich ausgestattet mit Bauhelmen und einem neuen Fasnetspruch auf den Lippen: "Glück auf" – ließen kein gutes Haar am Konzept. Schließlich wäre es wichtiger gewesen, so fanden sie, zum Beispiel das "Stolperpflaster" im Riet zu sanieren.