Villingen-Schwenningen Sicher ist nur, dass die Zukunft der IHK eine andere ist

In dem Innovationspark ist die IHK mit ihrer Akademie aktuell zur Miete untergebracht – "was nicht als eine dauerhafte Lösung angesehen wird und als solche auch nicht geplant ist", so Christian Beck. Dennoch: Alle Varianten, betont er, würden derzeit "ergebnisoffen" diskutiert. Das letzte Wort habe die Vollversammlung, das höchste Gremium der IHK, in dem 52 gewählte ehrenamtliche Unternehmer aus allen Bereichen der Wirtschaft in der Region sitzen.

Fakt ist: Der 1981 erbaute Hauptsitz am Romäusring ist in die Jahre gekommen und erheblich sanierungsbedürftig. Handlungsbedarf ist also gegeben.

Dass jedoch der im Dezember gefasste Beschluss zur Beitragserhöhung 2017 rein dazu gedient haben soll, einen möglichen Neubau zu finanzieren, sei mitnichten der Fall. Das betont nicht nur der Pressesprecher Christian Beck, sondern ist auch aus den Reihen der Mitgliedsunternehmen zu hören. Der Beschluss zur Erhöhung fiel am 14. Dezember einstimmig – möglicherweise auch, weil der Hebesatz seit 1994 mehrfach gesenkt worden ist und dies nun die erste Erhöhung nach 25 Jahren darstellt – Teuerungsraten und Inflationsausgleich blieben bis dato immer außen vor.