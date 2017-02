Villingen-Schwenningen Show und Musik am Glonkibahnhof

Aber zunächst nimmt der Nachwuchs die Tonhalle in Beschlag, denn ab 14.30 Uhr steigt die bunte Party für die jungen Narren. Saalöffnung ist bereits um 13.30 Uhr. Auch die Jugend hat fleißig für den großen Auftritt geprobt. Ein bisschen müsse er schon noch seinen Text üben, gibt Prinz Sebastian Boie zu, der im zweiten Jahr mit seiner Prinzessin Ann-Marleen Dammert das Zepter in der Hand hat. Aber bis Sonntag sitze das bestimmt, ist sich Sebastian sicher. Und er freut sich schon, das abwechslungsreiche Programm zu präsentieren. Ob Mini-Glonkinchen, die ­Mini-Majoretten oder die kleinen Blechtrommler, sie alle erobern die Bühne. Als Gast ist in diesem Jahr zudem das Kinderballett des Katzenmusikvereins Miau zu erleben. Und nach dem Programm lockt eine Verlosung für die kleinen Besucher.

Kartenvorverkauf im Café Dammert

Karten für die beiden ­Glonki-Obede, die jeweils um 20.11 Uhr beginnen, und den Kinderball gibt es am Samstag, 18. Februar, ab 9 Uhr im Café Dammert in der Riet­straße. Für den Ball am Freitag sind die Karten bereits ausverkauft, erhältlich sind nur noch Stehplätze. "Aber für die Premiere am Schmotzigen sieht es gut aus", betont ­Günther Reichenberger. "Es lohnt sich, nicht nur ins Städtle zu gehen, sondern in alter Tradition den Glonki-Obed zu besuchen", stellt der Glonkivatter mit Blick auf das bunte Spektakel fest. Und nach der Bühnenshow ist die Party noch lange nicht vorbei, ­Stimmung und Tanz dauern wohl wieder bis in die frühen Morgenstunden.