Villingen-Schwenningen Show erweckt King of Pop zum Leben

VS-Villingen. Die Hamburger Showproduzenten vermochten es, die gigantischen multimedialen Shows des Weltstars auf die vergleichsweise kleine Bühne herunterzubrechen und den einzigartigen "Spirit" des King of Pop in die Theaterhalle einziehen zu lassen.

Eine vierköpfige Liveband, quirlige Tänzer und drei Backgroundsänger, die immer wieder aus dem Schatten hervortraten, der Show weitere Glanzpunkte verpassten und das Publikum in Bewegung hielten, erwiesen sich als das i-Tüpfelchen für einen Hauptdarsteller, der nicht nur die Stimme in ihrer unverwechselbaren Höhe und Kraft, sondern auch Michael Jacksons Tanzstil beherrschte. Den Hut in die Stirn ziehen wie das unsterbliche Vorbild, der obligatorische Griff ans Gemächt und der jedes Mal bejubelte "Moonwalk" hielten das Publikum in Atem und ließen es stellenweise fast vergessen, dass ihr Idol nicht mehr unter den Lebenden weilt. Schnell gewechselte, eigenwillige Kostüme, stets garniert mit Armbinde, Handschuh und getapten Fingern, auch die verschwitzte schwarze und vor dem Gesicht baumelnde Locke vervollständigten die Illusion.

Unvergessene Hits wie "Billie Jean", "Bad", "Black or White" und "Remember the Time" erzeugten Gänsehautwellen, und alle fieberten dem einen entgegen: "Thriller". Der 1982 aufgenommene Tanz mit den Zombies gilt bis heute als das berühmteste Musikvideo aller Zeiten. Auch im Theater am Ring rockten die Untoten und verpassten den Zuschauern einen wohligen Schauer. Etwas außer Puste waren sie nach gut zwei Stunden Show. Der eine oder andere hatte da zwar vergeblich auf so manchen Lieblingssong gewartet, doch alle waren sich einig: Michael Jack son war und bleibt der Größte.