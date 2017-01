Villingen-Schwenningen Shitstorm nach Schneesturm

Villingen-Schwenningen. "Mit Verlaub........ über VS explizit Schwenningen schüttelt jeder Auswärtige den Kopf bzgl. der Straßenverhältnisse", so oder so ähnlich wie bei Anette G. tönte es in mehreren Facebook-Kommentaren, die die Villingen-Schwenninger zum Thema Winterdienst der Stadt abgegeben haben. Sie sehen offenbar vielmehr die Technischen Dienste als sich selbst als Bürger oder Grundstückseingetümer in der Pflicht. "Nicht mit Schneebällen schmeißen, die größer sind, als die vor der eigenen Haustüre", empfiehlt beispielsweise Frank W. und Robert W. erklärt: "(...), mich ärgert es massiv, wenn man als Privatperson solche Auflagen bekommt, und die Stadt selber nicht dem nachkommt."

Reihenweise zählen die Leser Problemstellen auf, wo sie in Sachen Winterdienst Versäumnisse der Stadt sehen, erst "ab Tuningen nach Spaichingen" seien die Straßen "wie immer super geräumt", so Frank W.. Mühlhausen beispielsweise habe am Dienstag nur einmal den Schneepflug gesehen, beklagte eine, eine andere schreibt, auf Rinelen sei am Dienstag räumtechnisch "gar nichts" passiert – Kritik, die die Stadtverwaltung nun "zur Prüfung" an die verantwortliche Stelle weitergeben will. Der Dialog zu den Bürgern sei der Verwaltung sehr wichtig, "deshalb bitten wir Sie darum, uns rückzumelden, wenn Sie Missstände erkennen", fordert sie zum aktiven Dialog auf. Die 120 im Winterdienst tätigen Mitarbeiter könnten nicht zur gleichen Zeit an jedem Ort sein, nimmt die Verwaltung die TDVS in Schutz

Bei aller Empörung die sie erntet und allem Spott, den die Stadtverwaltung über sich ergehen lassen muss, nehmen es aber auch manche Internetnutzer mit viel Humor: "Unser Winterdienst erinnert mich immer an Baumarktmitarbeiter..., man weiß, dass es sie gibt, man sieht sie nur nicht", schreibt Anette G.