Am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, steht ein Konzert im Villinger Café Limba an. VS-Villingen. Mit "Mittekill" kommt eine Band aus Berlin. Musikalisch bewegt sich das Sextett, um Gründer und Kopf Friedrich Greiling, im Feld zwischen Electro, Synthie Pop und Deutschrock. 2016 brachten sie mit "Die montierte Gesellschaft" ihr mittlerweile viertes Album heraus. "Wir haben uns ein Taxi gebaut, also umgebaut und eingerichtet, womit wir von Berlin von Athen gefahren sind. Dann haben wir nach der Aufbruchsstimmung in Europa gefragt: Was versprichst du dir von der Zukunft und was ist überhaupt deine Aufbruchsstimmung in deinem Leben? Und wie könnte die klingen, wenn sie existiert?" Daraus ist dann die aktuelle Platte entstanden.