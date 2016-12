Villingen-Schwenningen Sex mit 13-Jähriger endet vor Gericht

Der nicht vorbestrafte 27-Jährige hatte schon im Ermittlungsverfahren alles eingeräumt. Er gab auch zu, dass er das Alter des Mädchens kannte, als er zum ersten Mal Sex mit ihr hatte. Er bereute seine Verfehlung, entschuldigte sich bei der Ex-Freundin und stimmte einer Schmerzensgeldforderung in Höhe von 15 000 Euro zu.

Diese Summe muss der Kleinverdiener über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren in Raten abstottern. Der jungen Frau war erst im Laufe der Jahre bewusst geworden, dass der acht Jahre ältere Mann sie damals als Sexobjekt missbraucht hatte. Weil er für sie in einer schwierigen Zeit die einzige Vertrauensperson war, hatte sie alles über sich ergehen lassen. Er liebte Sexspielzeug und Fesselungen und machte Fotos. Sie habe damals gedacht, das sei "normal", soll sie einer Vernehmungsbeamtin gegenüber geäußert haben. Danach habe sie festgestellt: "Das ist wohl das Krasseste, was man in dem Alter erleben kann."

Anzeige der Ex kommt aus heiterem Himmel

Als sie wegen psychischer Probleme in Behandlung war, stellte sich heraus, dass auch dieser Missbrauch ein Grund für ihre schlechte Verfassung war. Nach einem Gespräch in einer Beratungsstelle war ihr klar, dass das, was der Mann mit ihr gemacht hatte, nicht nur "krass", sondern innerhalb der ersten sechs Wochen auch strafbar war.

Für den 27-Jährigen, der inzwischen mit einer festen Partnerin im Ortenaukreis lebt, kam die Strafanzeige seiner Ex-Freundin im vorigen Sommer völlig überraschend. Seine Wohnung und die seiner Eltern im Raum Villingen-Schwenningen wurden durchsucht. Dort hatte er sich damals mit der Schülerin getroffen.

Sein umfassendes Geständnis und seine Reue, eine gute Sozialprognose und die hohe Schmerzensgeldzahlung machten eine Bewährungsstrafe möglich. Seine Ex-Freundin ist immer noch in Therapie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.