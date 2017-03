Der Sportplatz des Gymnasiums am Hoptbühl (GaH) in Villingen sei "nur auf eigene Gefahr benutzbar". Wumms! Diese Auskunft, die Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer von der Behörde erhielt, saß. Das Amt indes hat sich mit solch einer Aussage schlichtweg selbst disqualifiziert. Rühmt sich das Schulamt des Schwarzwald-Baar-Kreises auf seiner Homepage noch selbst für einen "verlässlichen und wertschätzenden Umgang" und dafür, Veränderungsprozesse zu initiieren und zum Interessensausgleich beizutragen, reicht es in Sachen Sportplatz am GaH den schwarzen Peter munter weiter: Welchem Lehrer daran gelegen ist, den Bildungsplan seiner Schüler zu erfüllen, der trage mal schön selbst das Risiko, dass sich diese an den zahlreichen Stolperfallen auf dem maroden Schulsportplatz verletzen. Ein selten unsportliches Verhalten in einer Konfliktsituation.