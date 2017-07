Villingen-Schwenningen Sessel fürs Theater am Ring gefragt

Villingen-Schwenningen. Besucher der zentralen Spielstätte der Stadt wissen, dass die 1970 eingebauten und 1998 neu überzogenen Sitze schon lange nicht mehr bequem und teils auch beschädigt sind, ein frisches Polster also nicht mehr ausreicht. Inzwischen liegt ein Konzept für eine neue Bestuhlung vor, das die Vorschriften für Abstände zwischen den Reihen und Gängen, zudem die erforderliche Anzahl an Plätzen für Rollstuhlfahrer samt Begleitpersonen berücksichtigt. So fallen zwar 177 der bisher 869 Sitze weg. Dies hält das Amt für Kultur wegen der durchschnittlichen Auslastung von 72 Prozent für vertretbar.

Inzwischen hat ein Anbieter einen Stuhl für das Theater entwickelt, der rund 430 Euro kostet. Bei knapp 690 Sesseln liegt die Investition bei fast 295 000 Euro. Für die Erneuerung des Teppichs in den Seitengängen fallen weitere 30 000 Euro an. Um die Modernisierung zu Gang zu bringen, hatte der Freundeskreis bereits vor fünf Jahren vorgeschlagen, in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt ein Stuhlpatenschaftsprojekt zu initiieren und rund die Hälfte der Summe durch Spenden von Bürgern zusammenzubringen. Gedacht ist sowohl an Paten für einen kompletten Sitz als auch an niedrigere Beiträge. Allerdings sieht der Verein dann auch die Stadt in der Pflicht, als Betreiberin des Theaters den restlichen Betrag zu finanzieren. Auch der Beirat Kultur steht hinter dem Projekt. Geplant ist bisher, den Einbau der Stühle in der Sommerpause im nächsten Jahr in Angriff zu nehmen, um pünktlich in die Spielzeit 2018/19 starten zu können.

So schlug die Stadt dem Ausschuss in der Sitzung am Mittwochabend vor, die Gesamtkosten von 325 000 Euro im Haushaltsplan anzumelden und mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis der Freundeskreis seinen Teil geleistet hat. In der Diskussion zeigte sich, dass alle Fraktionen um den schlechten Zustand der Sessel wissen. Aber an den Fragen, wann die Entscheidung für eine neue Bestuhlung fällt und ob die Initiative des Freundeskreises überhaupt annehmbar ist, schieden sich die Geister.