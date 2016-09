VS-Villingen. Aufgrund der Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus Villingen in der Rathausgasse 1 und dadurch entstehender Behinderungen im Eingangsbereich des Bürgerservicezentrums, bleibt dieses am morgigen Donnerstag geschlossen. Das Bürgerservicezentrum im Rathaus Schwenningen (Marktplatz 1) hat wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr geöffnet und übernimmt die Vertretung.