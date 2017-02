Villingen-Schwenningen Servicebereich in Kürze unbesetzt

Mitnichten, versichert Vorstandsmitglied Ralf Schmitt. In Zeiten niedriger Zinsen ist die Ertragslage von Kreditinstituten angespannt. Es muss gespart werden. Dabei fällt auch der Kundenservice ins Auge, der Personal bindet, aber selten nachgefragt wird.

So wie am Tresen der Geschäftsstelle im Goldenbühl, gleich neben dem E-Center. Nur 20 Prozent aller Transaktionen, die ein Kunde mit seiner Bank abwickelt, fallen hier an, Tendenz fallend, weiß Schmitt aus Berechnungen. Von den drei bis fünf Anfragen pro Stunde so von Mensch zu Mensch, sei die Kontostandsabfrage die häufigste. Das kann man doch auch online oder über die Selbstbedienungsgeräte wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomat erledigen?

"Es gibt Menschen, die bevorzugen halt den persönlichen Kontakt", weiß Schmitt. Und das seien nicht nur alte Menschen, die mit der Technik nicht zurechtkommen, sondern auch "Best-Ager" mit Prinzipien. Gleichwohl wird die Volksbank den Personenservice im Goldenbühl jetzt abbauen, die Glastüren bleiben ab 20. Februar geschlossen. Die Geschäftsstelle bleibe aber nicht unbesetzt, sagt Schmitt. Beraterin Susanne Ludwig behält hier ihr Büro, berät über Geldanlage oder Altersvorsorge und hilft auch schon mal beim Geldabheben, allerdings nur bei telefonisch vereinbarten Terminen.