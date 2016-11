Villingen-Schwenningen Sensationelle Aussicht vom Laible

Die Aussicht ist sensationell, nur die Kälte hält einen zurzeit vom Platznehmen ab. Doch man kann sich gut vorstellen, wie es ist, hier zu sitzen und den Blick auf ganz Villingen zu genießen. Seit einigen Jahren stellt der Seniorenrat schon Ruhebänke auf – gestern fand die siebte ihren Platz. Zwei stehen schon am Eisweiher, zwei in Weilersbach, eine in Herzogenweiler und eine in der Oberen Straße.

"Die Vorschläge für Standorte kommen aus der Bevölkerung", sagte gestern die stellvertretende Vorsitzende Susanne Schneider. Mit ­Thomas Summ von der gleichnamigen Fensterbaufirma hat man von Anfang an einen Sponsor an der Seite gehabt, der den Fehlbetrag ausgleicht. "Je nachdem, wie viel Geld wir am Jahresende noch im Budget haben, mal mehr, mal weniger", sagt Seniorenratsvorsitzender Michael Moser.

Nachdem die Bänkle häufig von Jugendlichen missbraucht werden, die es sich auf der Lehne gemütlich machen, fand man vor drei Jahren mit Michael Eugster von "Allerlei Me Art Design" einen Künstler, der die Lehnen in schwungvollen, stellenweise auch spitzen Ausformungen entwarf. Wunderschön anzuschauen, aber zum darauf Sitzen ungemütlich. Mittels Brandgravur hat Eugster auf dieser Bank außerdem das Laible, den Keltenvogel und die Magdalenenberg-Eiche als Lebensbaum verewigt. Die Stadt spendierte die Granitpfosten und einen trittfesten Unterbau.