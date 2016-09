Villingen-Schwenningen Seniorentag wird musikalisch

Die Veranstalter sind der Städtische Seniorenrat Villingen-Schwenningen, der Kreisseniorenrat Schwarzwald-Baar, das Landratsamt/Gesundheitsamt und die Musikakademie VS. Ebenfalls im Boot sitzen die Caritas, die Diakonie, das DRK, der Pflegestützpunkt des Landkreises und das Bürgerschaftliche Engagement Villingen-Schwenningen.

In einem Pressegespräch wies Oberbürgermeister ­Rupert Kubon auf das besondere Highlight dieses Tages hin. Lebensfreude durch Musik sei der passende Ausdruck, um Senioren, die vielleicht früher Musik machten, wieder dazu zu bewegen, ihre musikalischen Aktivitäten von früher wieder aufzunehmen, betonte Kubon.

Gerhard Wolf von der Musikakademie berichtete, dass er vor neun Jahren das erste Projekt mit Senioren gestartet hatte. Er habe Konzerte an Nachmittagen eingeführt, von denen er sehr viel positive Resonanz erfahre. Einige Senioren würden damit beginnen, Instrumente zu erlernen, mit denen sie früher nicht spielen durften, so Wolf. In der Musikakademie habe man auch Instrumente, speziell für Senioren, entwickelt, wobei gerade die Veeh Harfe sehr gut bei den Senioren ankomme.