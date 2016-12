Villingen-Schwenningen Seniorennachmittag ist gerettet

Doch nicht nur das Geld aus dem Fond machte die Durchführung der Veranstaltung bisher möglich, sondern auch die Mitglieder des Ortschaftsrates, die selbstgebackenen Kuchen und Torten spendeten. Für die Bewirtung sorgte der Förderverein des heimischen Fußballclubs.

"Ohne die fleißigen Helfer würde es nicht gehen, wir sind inzwischen ein eingespieltes Team", freut sich die Rathauschefin. Info zum Marbacher Seniorennachmittag: Es begann im Jahr 1956, als die drei Brüder Paul, Karl und Rudolf Riegger Marbacher Bürger ab 70 Jahren zum Jahresbeginn in das Gasthaus "Linde" zum Rehessen einluden.

In den ersten Jahren waren es 25 Personen, die dieser Einladung folgten. Paul Riegger, der seine beiden Brüder überlebte und zum Ehrenbürger von Marbach ernannt wurde, legte einen Fond mit 13 000 D-Mark ein, was zu dieser Zeit eine stattliche Summe war. Bis 1982 habe sich die Stadt mit einem kleinen Zuschuss an diesem Seniorennachmittag beteiligt, danach beschloss der Ortschaftsrat, sein Sitzungsgeld dieser Veranstaltung zu spenden und auch die Verwaltung beteiligt sich seither an den Kosten.