Villingen-Schwenningen Senioren fahren mit Apfelzügle

Dieser Bauernhof bietet eine ganz besondere Attraktion: das Apfelzügle. Große Apfelkisten wurden umgebaut und dienen jetzt als Waggons. Gezogen werden diese stilecht von einem Traktor. Mit diesem urigen Gefährt kann man eine idyllische Fahrt, vorbei an Obstbäumen, Wiesen und Wäldern, genießen.

Die Senioren erfreuten sich an der außergewöhnlichen Fahrt und lernten viel Wissenswertes über den Obstanbau und die Geschichte der Region Überlingen. Die Versuchung war schon groß, einfach einmal die Hand auszustecken und einen leckeren Apfel während der Fahrt zu pflücken.

Aber auch kulinarisch hatte der Tagesausflug so einiges zu bieten. Nach der lustigen Zugfahrt gab es eine leckere Stärkung auf dem Hof Neuhaus. Und so mancher Senior hat sich auch gleich eine kleine Erinnerung an diesen Ausflug aus dem Hofladen mitgebracht. Der Tag ging viel zu schnell vorbei.