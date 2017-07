VS-Villingen. Die Senioren der Stadtharmonie Villingen und ihre Gäste treffen sich am Dienstag, 18. Juli, 12.30 Uhr, am Villinger Busbahnhof zum Jahresausflug in das Rosendorf Nöggenschwiel. Das Rosendorf ist mit über 2000 Rosen in 187 Sorten das einzige seiner Art im Schwarzwald. Die Fahrt führt über Titisee, Schluchsee und Höchenschwand nach Nöggenschwiel und die Rückfahrt durch das wild, romantische Schlüchttal zur Schlussrast in die Tannenmühle bei Grafenhausen.