VS-Villingen. Direkt vor den Türen des Schwarzwald-Baar-Klinikums ereignete sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach Polizeiangaben verließ eine 77-jährige BMW-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug das Parkhaus des Krankenhauses, als sie, anstatt abzubiegen, aus bisher ungeklärten Gründen geradeaus gegen die Außenmauer des Nephrologischen Zen­trums fuhr. Die alleinbeteiligte Unfallverursacherin verletzte sich dabei leicht am Kopf. An ihrem Wagen und an der Mauer entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.