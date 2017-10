VS-Pfaffenweiler/Herzogenweiler. Der Seniorenkreis Pfaffenweiler-Herzogenweiler fährt am Donnerstag, 16. November, zu einer Käsereibesichtigung nach Löffingen. Abfahrt: 13.30 Uhr Pfaffenweiler, Turn- und Festhalle 13.35 Uhr Herzogenweiler, Gasthaus Ritter 13.40 Uhr Tannheim, Festhalle, Rückfahrt etwa 19 Uhr. Vor dem Besuch der Käserei kann in Löffingen das Museum besichtigt werden oder ein Bummel durch die Altstadt erfolgen. Abschluss ist in der Käserei mit Verkostung. Freunde und Bekannte sind willkommen. Anmeldung bis 14. November bei Christel Warok, Telefon 07721/2 71 07.