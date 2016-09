Villingen-Schwenningen Seminare bringen fremde Religionen näher

Zusammen mit weiteren Bildungsträgern, Behörden und Vereinen habe sich das Bildungszentrum zum Ziel gesetzt, anlässlich des Jubiläums der Hospizbewegung die Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod verstärkt ins Bewusstsein zu rücken, betont der Leiter Michael Nopper, der zu den Gründungsmitgliedern zählt. Zwar habe sich in den 25 Jahren schon einiges zum Positiven entwickelt, doch noch immer sei es ein Tabuthema. So hätten alle Partner ein Jubiläumsprogramm von einer Ausstellung über Vorträge bis zu einer Lesung zusammengestellt, um aus unterschiedlichen Perspektiven einen Zugang zur Auseinandersetzung mit dem Ende des Lebens zu schaffen. "Tod und Sterben in der Literatur" heißt beispielsweise der Beitrag des Bildungszentrums mit Lucy Lachenmaier am Montag, 24. Oktober, ab 19 Uhr in der Kanzleigasse 30.

Für einen weiteren Vortragsabend hat sich die regionale Einrichtung des Bildungswerks der Erzdiözese mit der Evangelischen Erwachsenenbildung und der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung zusammengeschlossen: Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger aus Berlin gibt am Montag, 26. September, ab 19.30 Uhr im Münsterzentrum unter dem Motto "So gelingt die Liebe – auch wenn der Partner nicht perfekt ist" Tipps für die Beziehung. Auch der fünfteilige Kurs "Kess erziehen" mit der Erzieherin Patrizia Ruchlak, der am Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum beginnt, liegt Nopper mit Blick auf eine gelungene Bindung zwischen Eltern und Kindern am Herzen.

Ebenso die Tagungen über die Geschichte anderer Religionen, um Verständnis für andere Kulturen zu wecken. In den vergangenen Monaten seien viele Menschen mit anderen religiösen Vorstellungen gekommen, die kaum bekannt seien, da sei es sinnvoll, von der langen Tradition dieser Religionen zu erfahren. Um "Kleine Religionen des Vorderen Orients" geht es im Seminar mit dem Althistoriker Alexander Mittelstaedt am Samstag, 8. Oktober, von 9.30 bis 16.45 Uhr im Bildungszentrum. Und der Theologe Bernd Feininger rückt im Seminar "Toledo und das maurische Spanien" am Samstag, 21. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Bildungszentrum das Miteinander der Religionen in den Mittelpunkt.