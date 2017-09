Villingen-Schwenningen Seminar in der VHS

VS-Schwenningen. Die Ehrenamtsakademie, die dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport angegliedert ist, lädt zum Seminar "Homepage für Vereine und Initiativen" am 9., 16., und 23. Oktober, jeweils von 19.30 bis 21.45 Uhr in der Volkshochschule in der Metzgergasse 8 ein.