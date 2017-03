Villingen-Schwenningen Semesterticket gegen Parkplatznot

VS-Schwenningen. Damit sind derzeit an allen drei Standorten rund 6400 Studierende eingeschrieben. Rektor Rolf Schofer begrüßte für das Sommersemester in Schwenningen 194 Bachelor- und Master-Studenten in den Fakultäten "Wirtschaft" und "Mechanical & Medical Life Science", 58 in Tuttlingen im Bereich "Industrial Technologies" und 391 in Furtwangen mit den Fakultäten "Digitale Medien", "Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft", "Informatik", "Wirtschaftsinformatik" und "Wirtschaftsingenieurwesen". In neun Studiengängen sind noch Plätze frei, Bewerbungen sind über die Homepage www.hs-furtwangen.de möglich.

Neben Schofer stand auch Oberbürgermeister Rupert Kubon zur Begrüßung parat und bat die Studienanfänger, sich in der Doppelstadt einzubringen, sich einem Sport- oder Kulturverein anzuschließen und im Rathaus den Bürgerservice oder am Bahnhof die Tourist-Info zu nutzen. Er wies auf die baulichen Veränderungen direkt am Campus durch die Einbeziehung der bisherigen Karlschule hin und auf die entstehende Neckarhalle, die auch für eine Nutzung durch Studenten ausgelegt werden soll. Der Allgemeine Studierendenausschuss lud zum Engagement auch außerhalb der Hörsäle ein, stellte Kurse und Gemeinschaftsveranstaltungen in Aussicht und veranstaltete am gleichen Abend mit den "Neuen" eine Kneipentour. Märit Kaasch von der evangelischen und Lucia Feuerstein von der katholischen Kirche machten auf den möglichen Beistand aufmerksam. Anton Karle, Professor in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, sprach das Projekt "Mobilität" an, das besonders auf die bekanntlich angespannte Parkplatzsituation in Schwenningen abzielt. Das Projekt steht auf drei Beinen: Mit einem speziellen Semesterticket und auf Initiative der Hochschule verändertem Fahrplan soll die Nutzung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs gefördert werden. Eine eigens gegründete HFU-Gruppe unterstützt zudem die Beteiligung der Studierenden an der Mitfahrzentrale "flinc".

Außerdem stellt die Hochschule gegen geringe Gebühren ein Elektro-Mietfahrzeug zur Verfügung.