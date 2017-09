Schwarzwald-Baar-Kreis. Selbstständigkeit: Ja, nein, vielleicht?! Zu einer Info-Veranstaltung zur Existenzgründung für Frauen in der Bildungsakademie Rottweil lädt die Kontaktstelle Frau und Beruf im Schwarzwald-Baar-Kreis ein. Wie kann aus einer Idee ein eigenes Unternehmen werden? Viele Frauen spielen mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet am Mittwoch, 11. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Bildungsakademie Rottweil einen Vortrag zur "Existenzgründung für Frauen" an. Referentin ist Lena Schmiedeknecht, Existenzgründungsberaterin bei der IHK. Interessierte können sich unter Telefon 07721/92 25 20 oder unter info@frauundberuf-sbh.de bis 7. Oktober anmelden.