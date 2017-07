Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll ein Hilfenetz entstehen, um Betroffene eines Schlaganfalls und ihre Angehörigen zu unterstützen. Kommunikation, Mobilität, Wohnen, Hilfsmittel, Pflege – viele Fragen zu diesen Themenfeldern stehen an. Die Initiative gibt Tipps und Unterstützung, um den Alltag wieder selbst in den Griff zu bekommen. Erstes Treffen ist am Montag, 24. Juli, um 15 Uhr im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Gesundheitsamt in VS-Villingen, Herdstraße 4, Raum 204 im Erdgeschoss.