Villingen-Schwenningen Selbsthilfe hat unzählige Facetten

Nachdem in diesem Jahr die Schloss-Klinik Sonnenbühl als erste Rehabilitationseinrichtung in Baden-Württemberg durch das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen nach einem längeren Zertifizierungsprozess in diesem Sinne ausgezeichnet wurde, will nun die Espan-Klink denselben Schritt wagen. "Wenn jemand meint, dass nun die entsprechend passenden Selbsthilfegruppen einen unglaublichen Zulauf erhalten, muss ich diese Menschen enttäuschen – das hält sich durchaus im Rahmen", betonte Kaiser.

Zwei neue Selbsthilfegruppen stellten sich ebenfalls vor. Zum einen gibt es da die Initiative Schlaganfall, die mittlerweile im Gesundheitsamt einen Treffpunkt hat, wo man sich alle drei Wochen jeweils am Montag trifft, wieder stehe ein entsprechendes Thema auf dem Plan. Ebenfalls neu ist eine Vitiligo-Gruppe. Diese "Weißfleckenkrankheit" wurde durch Cornelia Rosenstiel und Perpetua Vondracek vorgestellt. Sie gehört zum weiten Spektrum der Auto-Immun-Erkrankungen und folge sehr eigenen Regeln, die zumeist mit anderen Auto-Immunerkrankungen einhergehe. Dabei seien die weißen Flecken nicht das große Problem. Seit etlichen Jahren betreibt Rosenstiel eine SHG in Freiburg und stellte fest, dass sie von Eisenbach aus viel näher an Villingen-Schwenningen liege. Das nächste Treffen sei für den 1. Dezember um 18 Uhr in der Kinderbetreuungseinrichtung "Kidi" in der Färberstraße 11 geplant. Ziel sei die Bildung eines Netzwerks.