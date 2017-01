Villingen-Schwenningen Selbstheilung im Mittelpunkt

VS-Villingen. Der buddhistische Lehrer Yesche Udo Regel unterrichtet die Methode des "Tonglen", eine spezielle Mitgefühlsmeditation aus der tibetischen Tradition, seit fast 25 Jahren. Auch im buddhistischen Zentrum Villingen, wo er schon seit elf Jahren regelmäßig zu Gast ist, hat er schon über diese besondere Form der Möglichkeit der Selbstheilung referiert. Am Freitag, 27. Januar, ab 20 Uhr wird er in der Lantwattenstraße in Villingen vertiefend über die Praxis sprechen und dazu sein erstes Buch, das im Verlag Nymphenburger erschienen ist, vorstellen.