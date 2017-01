Villingen-Schwenningen Selbstdisziplin und Fleiß gezeigt

"Sie können stolz auf sich sein, unabhängig von den Noten", so Euba. Die lagen im Durchschnitt bei 2,5, Jahrgangsbester war mit 1,6 Thilo Wagner aus Pfullendorf. Mit Selbstdisziplin und Fleiß sowie dem Verständnis der Familie oder des Partners haben sich die Absolventen "eine Tür aufgestoßen zur weiteren Karriere" und dabei ihre Belastbarkeit, Beharrlichkeit und Eigeninitiative unter Beweis gestellt. 48 haben das nebenberufliche Betriebswirtschaftsstudium begonnen, 40 erfolgreich beendet. Verglichen mit Studiengängen an den Universitäten sei das mit 17 Prozent eine herausragend niedrige Abbrecherquote, stellte der Akademievorstand fest. In sein Lob schloss er auch die Dozenten ein. In deren Namen gratulierte Sebastian Roll, Dozent für Recht, den neuen Betriebswirten. Die Informationsveranstaltung für den nächsten Kurs findet am Montag, 13. März, 18 Uhr statt Interessenten finden sich dann in den neuen Kursräumen, im Pfarrsaal der Heilig-Kreuz-Kirche in VS-Villingen, ein