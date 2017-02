Villingen-Schwenningen Selbst RTL wollte die Geschichte

Nachdem der Schwarzwälder Bote am Freitag darüber berichtet hatte, wurden bundesweit Medien auf den außergewöhnlichen Fall in der Neckarstadt aufmerksam. Große Tageszeitungen und Magazine – egal ob die Welt, der Stern, der Berliner Kurier oder Focus – griffen die Geschichte unserer Zeitung auf und sorgten dafür, dass in der gesamten Republik der Neckartower in aller Munde war. Selbst der Fernsehsender RTL hatte geplant, die Geschichte mit dem Student zu drehen und eine Entschuldigungs-Aktion zu starten.

Auch eine Diskothek in Singen erfuhr vor dem Zwischenfall und will den Studenten im Neckartower einen Bus in die Disko sowie je einen Getränkegutschein spendieren und den Verursacher mit einer Jahreskarte trösten. "Wir hoffen so, dass dem Verursacher bei den Geschädigten etwas Milde widerfährt", erklärt man beim Diskobetreiber.

Grund zum Schmunzeln hat Rainer Müldner insbesondere deshalb, weil es dem Studenten wieder besser geht. Dieser hatte nach dem Vorfall arg mit sich und der schwierigen Situation zu kämpfen. "Er war ziemlich zerknirscht, wir haben uns dann um ihn gekümmert", erklärt der Wbg-Geschäftsführer. Man habe ihm Mut zugesprochen, er solle den Kopf nicht hängen lassen und den Humor nicht verlieren. Verärgert sei Müldner nach dem Vorfall nicht gewesen, schließlich gehöre so was dazu, wenn man 1500 Wohnungen im Bestand habe. "Wenn man an Studenten vermietet und selber mal Student war, dann hat man schon ein Stück weit Verständnis", lacht Müldner. Für ihn sei es selbstverständlich, dass die Unterstützung der Mieter für ihn an erster Stelle steht.